«Розумний» годинник Apple - дійсно корисний помічник у повсякденних справах. Вони наділені багатьма функціями, які спрощують життя і допомагають ефективніше використовувати час. Якщо зайти до інтернет-магазину “Цитрус”, ціни на Епл Вотч актуальних версій стартують з позначки десять тисяч гривень. Цілком природно, що для ухвалення рішення про купівлю цього гаджета покупцю потрібно більше дізнатися про його ключові переваги і недоліки.

Основні причини купити Епл Вотч у 2023 році

За допомогою Apple Watch можна відстежувати стан здоров'я та встановлювати для себе нові досягнення у фітнесі та заняттях спортом.

Кому варто придбати смарт-годинник Apple:

людям, які ведуть активне життя та люблять відвідувати спортзал;

ви намагаєтеся раціонально використовувати свій час і дотримуватись плану у всіх справах;

бажаєте швидко розплачуватись у супермаркетах, не дістаючи банківську картку та не відраховуючи дрібниці;

вам надходить багато повідомлень та дзвінків на Айфон;

бажаєте виглядати стильно і трендово - Apple Watch в титановому корпусі на зап'ясті виглядають по-справжньому круто.

Не забуваємо про те, що Apple Watch - один з аксесуарів екосистеми Apple. Якщо віддаєте перевагу iOS, активно використовуєте свій iPhone або iPad, насолоджуєтесь музикою в бездротових навушниках AirPods Pro, смарт-годинник Епл Вотч стане чудовим доповненням вашого арсеналу смарт гаджетів від провідного американського бренду.

Декілька причин замовити Apple Watch:

Вам потрібна додаткова мотивація для роботи над собою

Заняття фітнесом для підтримки себе в тонусі для багатьох сьогодні є першочерговим завданням. Але іноді ліньки навіть підвестися з дивана. Смарт-годинник Епл нагадає про необхідність рухатися і вирушити на тренування. Ваш особистий тренер, який проконтролює успіхи та вкаже на нові досягнення.

Бажаєте менше відволікатися на iPhone.

Перевірка месенджерів та електронної пошти через кожні кілька хвилин – хвороба теперішнього часу. На дисплеї Apple Watch будуть відображатися всі повідомлення, і ви зможете сконцентруватися лише на найважливіших.

Ви любите сучасні технології, які покращують життя

Безконтактна оплата через NFC, точне визначення локації GPS, спілкування в режимі відеозв'язку, мобільний зв'язок без фізичної сімки. Також за допомогою Епл Вотч можна керувати іншими розумними гаджетами Apple.

Чи є недоліки?

На перший погляд здається, що Apple Watch - ідеальний у всіх відносинах і просто необхідний гаджет. Але, звичайно, знайдуться в нього недоліки. Кому варто відмовитися від придбання смарт-годин Apple:

Ви віддаєте перевагу смартфонам на базі Андроїд. Конкуренти Apple не сплять і теж пропонують багатофункціональні аксесуари - Samsung Galaxy Watch, realme, Xiaomi, Huawei, Amazfit і багато інших. Вам не потрібні постійні нагадування та контроль життєвих показників. У Apple Watch можна вимкнути сповіщення та залишити лише базові функції. Але в такому випадку вони перетворюються на звичайний хронометр. Ви не любите наручний годинник. Представникам багатьох професій годинник на зап'ястя може заважати працювати. Не бажаєте викладати 10 – 30 тисяч гривень на ще один девайс.

Як бачимо, є багато причин купувати Apple Watch або відмовитися від них. Вирішальне слово завжди залишається за покупцем.