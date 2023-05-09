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«Розумний» годинник Apple - дійсно корисний помічник у повсякденних справах. Вони наділені багатьма функціями, які спрощують життя і допомагають ефективніше використовувати час. Якщо зайти до інтернет-магазину “Цитрус”, ціни на Епл Вотч актуальних версій стартують з позначки десять тисяч гривень. Цілком природно, що для ухвалення рішення про купівлю цього гаджета покупцю потрібно більше дізнатися про його ключові переваги і недоліки.
За допомогою Apple Watch можна відстежувати стан здоров'я та встановлювати для себе нові досягнення у фітнесі та заняттях спортом.
людям, які ведуть активне життя та люблять відвідувати спортзал;
ви намагаєтеся раціонально використовувати свій час і дотримуватись плану у всіх справах;
бажаєте швидко розплачуватись у супермаркетах, не дістаючи банківську картку та не відраховуючи дрібниці;
вам надходить багато повідомлень та дзвінків на Айфон;
бажаєте виглядати стильно і трендово - Apple Watch в титановому корпусі на зап'ясті виглядають по-справжньому круто.
Не забуваємо про те, що Apple Watch - один з аксесуарів екосистеми Apple. Якщо віддаєте перевагу iOS, активно використовуєте свій iPhone або iPad, насолоджуєтесь музикою в бездротових навушниках AirPods Pro, смарт-годинник Епл Вотч стане чудовим доповненням вашого арсеналу смарт гаджетів від провідного американського бренду.
Вам потрібна додаткова мотивація для роботи над собою
Заняття фітнесом для підтримки себе в тонусі для багатьох сьогодні є першочерговим завданням. Але іноді ліньки навіть підвестися з дивана. Смарт-годинник Епл нагадає про необхідність рухатися і вирушити на тренування. Ваш особистий тренер, який проконтролює успіхи та вкаже на нові досягнення.
Бажаєте менше відволікатися на iPhone.
Перевірка месенджерів та електронної пошти через кожні кілька хвилин – хвороба теперішнього часу. На дисплеї Apple Watch будуть відображатися всі повідомлення, і ви зможете сконцентруватися лише на найважливіших.
Ви любите сучасні технології, які покращують життя
Безконтактна оплата через NFC, точне визначення локації GPS, спілкування в режимі відеозв'язку, мобільний зв'язок без фізичної сімки. Також за допомогою Епл Вотч можна керувати іншими розумними гаджетами Apple.
На перший погляд здається, що Apple Watch - ідеальний у всіх відносинах і просто необхідний гаджет. Але, звичайно, знайдуться в нього недоліки. Кому варто відмовитися від придбання смарт-годин Apple:
Ви віддаєте перевагу смартфонам на базі Андроїд. Конкуренти Apple не сплять і теж пропонують багатофункціональні аксесуари - Samsung Galaxy Watch, realme, Xiaomi, Huawei, Amazfit і багато інших.
Вам не потрібні постійні нагадування та контроль життєвих показників. У Apple Watch можна вимкнути сповіщення та залишити лише базові функції. Але в такому випадку вони перетворюються на звичайний хронометр.
Ви не любите наручний годинник. Представникам багатьох професій годинник на зап'ястя може заважати працювати.
Не бажаєте викладати 10 – 30 тисяч гривень на ще один девайс.
Як бачимо, є багато причин купувати Apple Watch або відмовитися від них. Вирішальне слово завжди залишається за покупцем.
«Розумний» годинник Apple - дійсно корисний помічник у повсякденних справах. Вони наділені багатьма функціями, які спрощують життя і допомагають ефективніше використовувати час. Якщо зайти до інтернет-магазину “Цитрус”, ціни на Епл Вотч актуальних версій стартують з позначки десять тисяч гривень. Цілком природно, що для ухвалення рішення про купівлю цього гаджета покупцю потрібно більше дізнатися про його ключові переваги і недоліки.
За допомогою Apple Watch можна відстежувати стан здоров'я та встановлювати для себе нові досягнення у фітнесі та заняттях спортом.
людям, які ведуть активне життя та люблять відвідувати спортзал;
ви намагаєтеся раціонально використовувати свій час і дотримуватись плану у всіх справах;
бажаєте швидко розплачуватись у супермаркетах, не дістаючи банківську картку та не відраховуючи дрібниці;
вам надходить багато повідомлень та дзвінків на Айфон;
бажаєте виглядати стильно і трендово - Apple Watch в титановому корпусі на зап'ясті виглядають по-справжньому круто.
Не забуваємо про те, що Apple Watch - один з аксесуарів екосистеми Apple. Якщо віддаєте перевагу iOS, активно використовуєте свій iPhone або iPad, насолоджуєтесь музикою в бездротових навушниках AirPods Pro, смарт-годинник Епл Вотч стане чудовим доповненням вашого арсеналу смарт гаджетів від провідного американського бренду.
Вам потрібна додаткова мотивація для роботи над собою
Заняття фітнесом для підтримки себе в тонусі для багатьох сьогодні є першочерговим завданням. Але іноді ліньки навіть підвестися з дивана. Смарт-годинник Епл нагадає про необхідність рухатися і вирушити на тренування. Ваш особистий тренер, який проконтролює успіхи та вкаже на нові досягнення.
Бажаєте менше відволікатися на iPhone.
Перевірка месенджерів та електронної пошти через кожні кілька хвилин – хвороба теперішнього часу. На дисплеї Apple Watch будуть відображатися всі повідомлення, і ви зможете сконцентруватися лише на найважливіших.
Ви любите сучасні технології, які покращують життя
Безконтактна оплата через NFC, точне визначення локації GPS, спілкування в режимі відеозв'язку, мобільний зв'язок без фізичної сімки. Також за допомогою Епл Вотч можна керувати іншими розумними гаджетами Apple.
На перший погляд здається, що Apple Watch - ідеальний у всіх відносинах і просто необхідний гаджет. Але, звичайно, знайдуться в нього недоліки. Кому варто відмовитися від придбання смарт-годин Apple:
Ви віддаєте перевагу смартфонам на базі Андроїд. Конкуренти Apple не сплять і теж пропонують багатофункціональні аксесуари - Samsung Galaxy Watch, realme, Xiaomi, Huawei, Amazfit і багато інших.
Вам не потрібні постійні нагадування та контроль життєвих показників. У Apple Watch можна вимкнути сповіщення та залишити лише базові функції. Але в такому випадку вони перетворюються на звичайний хронометр.
Ви не любите наручний годинник. Представникам багатьох професій годинник на зап'ястя може заважати працювати.
Не бажаєте викладати 10 – 30 тисяч гривень на ще один девайс.
Як бачимо, є багато причин купувати Apple Watch або відмовитися від них. Вирішальне слово завжди залишається за покупцем.