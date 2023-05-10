Соціальна мережа професійних контактів LinkedIn, яка належить корпорації Microsoft, має намір скоротити 716 робочих місць через коливання попиту та закрити додаток, орієнтований на Китай.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

LinkedIn, де працює 20 000 співробітників, щоквартально збільшувала прибуток протягом останнього року, проте звільняє працівників на тлі погіршення глобальних економічних перспектив.

Скорочення у відділах продажів, операцій і підтримки спрямоване на оптимізацію операцій компанії та сприятиме швидшому ухваленню рішень, повідомив у листі до співробітників гендиректор компанії Раян Росланскі.

Представник LinkedIn додав, що постачальники є «зовнішніми партнерами», які візьмуть на себе нові та вже існуючі роботи.

Росланскі зазначив, що зміни приведуть до створення 250 нових робочих місць. Прессекретар компанії повідомив, що працівники, які підпали під скорочення, зможуть подати заявки на ці посади.

Також у компанії повідомили про скасування додатку для працевлаштування, орієнтованого на Китай — функціонування додатку InCareers припинять до 9 серпня.

Таке рішення аргументоване «жорсткою конкуренцією та складним макроекономічним кліматом».

Проте, за словами представника компанії, LinkedIn збереже присутність у Китаї, щоб допомогти компаніям, які там функціонують, наймати та навчати працівників за межами країни.

Раніше материнська компанія Facebook — Meta Platforms — заявила, що скоротить 10 тисяч робочих місць, ставши першою великою технологічною компанією, яка оголосила про другий раунд масових звільнень на тлі того, що галузь готується до глибокого економічного спаду.