Індія торік удесятеро наростила імпорт нафти з РФ — завдяки збільшенню закупівель російської нафти вона заощадила 5 млрд дол.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на ВВС.

Дані свідчать, що третя найбільша економіка Азії заощадила близько 5 млрд доларів (4 млрд фунтів стерлінгів) завдяки збільшенню закупівель нафти з Москви.

«Це відбувається в той час, коли західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну. осія продає енергоносії зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі. У 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту сирої нафти Індії. Зараз ця цифра становить майже 20%», — відзначає ВВС.

Закупівлі Індією нафти в Росії протягом останнього фінансового року дозволили їй заощадити близько 89 доларів на тонні сирої нафти, свідчать цифри.

Незважаючи на тиск з боку США і Європи, Індія відмовилася приєднатися до західних санкцій щодо російського імпорту. Нью-Делі також не виступив із прямим засудженням вторгнення Росії в Україну.

Індія захищає свої закупівлі нафти, заявляючи, що як країна, залежна від імпорту енергоносіїв, де мільйони людей живуть у злиднях, вона не в змозі платити вищі ціни.

З початку війни в Україні Європа імпортувала з Росії в шість разів більше енергоносіїв, ніж Індія, заявив минулого року в телевізійному інтерв’ю міністр закордонних справ Індії.

«Європа зуміла скоротити свій імпорт, при цьому зробивши це у зручний для себе спосіб», — сказав він.

Деякі аналітики очікують, що Росія продовжить пропонувати дешеву нафту найбільшим імпортерам енергоресурсів в Азії.

«Ми очікуємо, що споживання російської нафти залишатиметься обмеженим цими двома країнами (Індією та Китаєм, — прим.) зберігаючи значні знижки», — сказав ВВС Вандана Харі з аналітичної компанії Vanda Insights.

Раніше повідомлялося, що Індія та Росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях. Місяці переговорів не змогли переконати Москву брати індійську валюту.