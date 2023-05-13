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Словацька холдингова компанія «MINERFIN, a. s.» звернулася до української влади через дії «Укрзалізниці». В компанії стверджують, що оператор заблокував перевезення залізної руди до найбільшого в Чехії металургійного підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Дії залізничного монополіста, за твердженням «MINERFIN, a. s.», вже з 1 червня можуть ускладнити транзит українських товарів територією Словаччини аж до повного його припинення.
У своєму листі словацька компанія вказує, що володіє в Україні «Запорізьким залізорудним комбінатом» у Дніпрорудному, а також транспортною компанією з власним парком у 1041 залізничний вагон. До активів «MINERFIN, a. s.» також належить металургійний завод Třinecké Železárny, що є найбільшим у Чехії.
За інформацією «MINERFIN, a. s.», чеське металургійне підприємство є покупцем залізної руди виробництва АТ «Криворізький залізорудний комбінат». Донедавна її доставка здійснювалася за умовами DAP Чоп, а вже територією Європи, зокрема Словацької республіки, перевезенням цієї продукції займалася компанія «Budamar logistics, a. s.».
Зважаючи на наявність власного вагонного парку «MINERFIN, a. s.» в квітні цього року ухвалила рішення перевозити Україною залізну руду силами своєї логістичної компанії ТОВ «Мінерфін-Транс», замінивши основного на той час перевізника руди по Україні ТОВ «Транспортна компанія «Карготранслоджістік». Партнерам останнього, як вказують у «MINERFIN, a. s.», АТ «Укрзалізниця» передала в оренду власні вагони за неринковою ціною в 450 грн за вагон на добу.
«З цією метою, ТОВ «Мінерфін-Транс» у квітні 2023 року подало до АТ «Укрзалізниця» заявки на перевезення залізної руди в об’ємі 70,4 тисяч тон. Однак надані заявки на перевезення залишаються не погодженими УЗ до теперішнього часу», — сказано у листі.
Сьогодні, заявляють у «MINERFIN, a. s.», склалася ситуація, коли вантажовідправник і вантажоодержувач погодили перевезення вантажу, словацький перевізник CARGO («Budamar logistics, a. s.») погодив транзитне перевезення на території Словацької республіки, а Укрзалізниця, без будь-яких підстав не погоджує плани перевезення залізної руди, що поставляється з українського підприємства на металургійний комбінат у Чехії.
«Таким чином, через змову посадових осіб УЗ та приватних перевізників, які намагаються монополізувати ринок вантажних перевезень, блокується 15% місячного об’єму перевезень залізної руди залізничним транспортом в Україні.
Через вищевказані корупційні дії державне АТ «Укрзалізниця» та експортер металургійної продукції АТ «Криворізький залізорудний комбінат» (один з основних платників податків і надходження валютної виручки в Україну) недоотримають щомісячного доходу понад 7 000 000 доларів США», — заявила компанія у своєму листі.
Окрім того, кажуть в компанії, починаючи з 1 червня 2023 корпорація «Budamar» як власник оператора залізничних перевезень в Словацькій республіці, буде вживати заходів щодо обмеження погодження перевезення вантажів, що йдуть з України територією Словацької республіки до Європи.
«Це своєю чергою може призвести до суттєвого падіння експорту з України, що поглибить економічну кризу в країні в тяжкий воєнний час», — резюмувала у своєму листі компанія «MINERFIN, a. s.» і попросила українську владу втрутитися для якнайшвидшого вирішення проблеми блокування Укрзалізницею заявок на перевезення залізної руди.
Лист було направлено главі Офісу президента Андрію Єрмаку, секретарю РНБО Олексію Данилову, віце-прем’єр-міністру Олександру Кубракову, голові Державної регуляторної служби Олексію Кучеру.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT.
Словацька холдингова компанія «MINERFIN, a. s.» звернулася до української влади через дії «Укрзалізниці». В компанії стверджують, що оператор заблокував перевезення залізної руди до найбільшого в Чехії металургійного підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Дії залізничного монополіста, за твердженням «MINERFIN, a. s.», вже з 1 червня можуть ускладнити транзит українських товарів територією Словаччини аж до повного його припинення.
У своєму листі словацька компанія вказує, що володіє в Україні «Запорізьким залізорудним комбінатом» у Дніпрорудному, а також транспортною компанією з власним парком у 1041 залізничний вагон. До активів «MINERFIN, a. s.» також належить металургійний завод Třinecké Železárny, що є найбільшим у Чехії.
За інформацією «MINERFIN, a. s.», чеське металургійне підприємство є покупцем залізної руди виробництва АТ «Криворізький залізорудний комбінат». Донедавна її доставка здійснювалася за умовами DAP Чоп, а вже територією Європи, зокрема Словацької республіки, перевезенням цієї продукції займалася компанія «Budamar logistics, a. s.».
Зважаючи на наявність власного вагонного парку «MINERFIN, a. s.» в квітні цього року ухвалила рішення перевозити Україною залізну руду силами своєї логістичної компанії ТОВ «Мінерфін-Транс», замінивши основного на той час перевізника руди по Україні ТОВ «Транспортна компанія «Карготранслоджістік». Партнерам останнього, як вказують у «MINERFIN, a. s.», АТ «Укрзалізниця» передала в оренду власні вагони за неринковою ціною в 450 грн за вагон на добу.
«З цією метою, ТОВ «Мінерфін-Транс» у квітні 2023 року подало до АТ «Укрзалізниця» заявки на перевезення залізної руди в об’ємі 70,4 тисяч тон. Однак надані заявки на перевезення залишаються не погодженими УЗ до теперішнього часу», — сказано у листі.
Сьогодні, заявляють у «MINERFIN, a. s.», склалася ситуація, коли вантажовідправник і вантажоодержувач погодили перевезення вантажу, словацький перевізник CARGO («Budamar logistics, a. s.») погодив транзитне перевезення на території Словацької республіки, а Укрзалізниця, без будь-яких підстав не погоджує плани перевезення залізної руди, що поставляється з українського підприємства на металургійний комбінат у Чехії.
«Таким чином, через змову посадових осіб УЗ та приватних перевізників, які намагаються монополізувати ринок вантажних перевезень, блокується 15% місячного об’єму перевезень залізної руди залізничним транспортом в Україні.
Через вищевказані корупційні дії державне АТ «Укрзалізниця» та експортер металургійної продукції АТ «Криворізький залізорудний комбінат» (один з основних платників податків і надходження валютної виручки в Україну) недоотримають щомісячного доходу понад 7 000 000 доларів США», — заявила компанія у своєму листі.
Окрім того, кажуть в компанії, починаючи з 1 червня 2023 корпорація «Budamar» як власник оператора залізничних перевезень в Словацькій республіці, буде вживати заходів щодо обмеження погодження перевезення вантажів, що йдуть з України територією Словацької республіки до Європи.
«Це своєю чергою може призвести до суттєвого падіння експорту з України, що поглибить економічну кризу в країні в тяжкий воєнний час», — резюмувала у своєму листі компанія «MINERFIN, a. s.» і попросила українську владу втрутитися для якнайшвидшого вирішення проблеми блокування Укрзалізницею заявок на перевезення залізної руди.
Лист було направлено главі Офісу президента Андрію Єрмаку, секретарю РНБО Олексію Данилову, віце-прем’єр-міністру Олександру Кубракову, голові Державної регуляторної служби Олексію Кучеру.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT.