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Угорський лоукостер Wizz Air анонсував дев’ять нових маршрутів із міст Польщі, збільшення частоти польотів за вже наявними напрямками та розширення свого флоту в країні до 30 авіалайнерів.
Про це пише avianews.com.
Зазначається, що всі зміни розпочнуться з кінця жовтня 2023 року, коли набуде чинності зимовий розклад польотів.
Так, восени Wizz Air розмістить літак нового покоління Airbus A321neo у головному аеропорту Варшави імені Шопена.
«Цей 240-місний авіалайнер дозволить Wizz Air відкрити 31 жовтня новий рейс із Варшави на марокканський курорт Агадір. Також завдяки розширенню флоту лоукостер збільшить частоту польотів із Варшави в Аліканте, Малагу, Бергамо, Ніццу, Осло-Торп, Рим, Тенеріфе та Валенсію», — йдеться у повідомленні.
Регіональна мережа Wizz Air з жовтня поповниться вісьмома маршрутами з Гданська, Катовіце, Вроцлава та Кракова:
У Wizz Air заявили, що вже відкрили продаж квитків на нові напрямки. Найдешевші квитки продаються за ціною від 69 злотих в один бік.
При цьому мінімальний тариф включає перевезення лише невеликого предмета ручної поклажі — його габарити не повинні перевищувати 40×30×20 см, а вага 10 кг.
Нагадаємо, у Румунії, в Сучаві, зіткнулися два літаки авіакомпанії Wizz Air, які перебували на злітній смузі аеропорту «Штефан чел Маре».
Угорський лоукостер Wizz Air анонсував дев’ять нових маршрутів із міст Польщі, збільшення частоти польотів за вже наявними напрямками та розширення свого флоту в країні до 30 авіалайнерів.
Про це пише avianews.com.
Зазначається, що всі зміни розпочнуться з кінця жовтня 2023 року, коли набуде чинності зимовий розклад польотів.
Так, восени Wizz Air розмістить літак нового покоління Airbus A321neo у головному аеропорту Варшави імені Шопена.
«Цей 240-місний авіалайнер дозволить Wizz Air відкрити 31 жовтня новий рейс із Варшави на марокканський курорт Агадір. Також завдяки розширенню флоту лоукостер збільшить частоту польотів із Варшави в Аліканте, Малагу, Бергамо, Ніццу, Осло-Торп, Рим, Тенеріфе та Валенсію», — йдеться у повідомленні.
Регіональна мережа Wizz Air з жовтня поповниться вісьмома маршрутами з Гданська, Катовіце, Вроцлава та Кракова:
У Wizz Air заявили, що вже відкрили продаж квитків на нові напрямки. Найдешевші квитки продаються за ціною від 69 злотих в один бік.
При цьому мінімальний тариф включає перевезення лише невеликого предмета ручної поклажі — його габарити не повинні перевищувати 40×30×20 см, а вага 10 кг.
Нагадаємо, у Румунії, в Сучаві, зіткнулися два літаки авіакомпанії Wizz Air, які перебували на злітній смузі аеропорту «Штефан чел Маре».