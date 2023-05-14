Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА уклав договір з фірмою «Антарес-Буд» на ремонт будівель Надбузького аграрного ліцею, пошкоджених обстрілами РФ, за 15,5 мільйонів гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Вартість робіт становить 15 мільйонів 576 тисяч 260 гривень. Це кошти бюджету розвитку обласного бюджету Миколаївщини. 6 мільйонів підряднику планують виплатити у травні, ще 9,5 мільйонів — у червні.

Мова йде про ремонт учбових корпусів №1 і №2, гуртожитку, майстерні, котельні, підстанції, сторожки та плотні. Здати роботи «Антарес-Буд» має до 30 червня поточного року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-Буд» працює вже понад 20 років і протягом цього часу неодноразово ставало фігурантом скандалів, пов’язаних з ремонтами об’єктів, підряди на які фірма отримувала.

Наприклад, нещодавно господарський суд Одеської області задовольнив позов Миколаївської обласної прокуратури та підтвердив наявність фактів порушень законодавства при проведенні закупівлі на ремонт ФОКу на Намиві, а також безпідставність обрання переможця, яким тоді стало «Антарес-Буд». У прокуратурі заявили, що вдалося запобігти незаконному витрачанню з бюджету понад 160 мільйонів гривень.

Також підприємство ремонтувало покрівлю в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Роботи мали завершити до кінця 2019 року, однак станом на початок 2020 року вони так і не були закінчені. Через це під час злив в лютому 2020 року лікарню затопило.

Незважаючи на це, «Антарес-Буд» влітку того ж року отримав підряд на ремонт цієї ж лікарні.

Крім того, підприємству віддали підряд на будівництво травмпункту ЛШМД (наразі зруйнований ракетним обстрілом). Процес був відомий тим, що будівлю протягом кількох років не могли добудувати та здати в експлуатацію.

Наразі власниками «Антарес-Буд» є Юлія Філіппова та Володимир Цукарев.

Нагадаємо, що зранку 26 серпня 2022 року після прильоту ракети РФ було пошкоджено дві будівлі головного корпусу Надбузького професійного аграрного ліцею. За допомогою у відновленні закладу керівництво ліцею звернулись до Миколаївської обласної військової адміністрації та громадських організацій.