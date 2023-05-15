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Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 56 супутників Starlink.
Про це пише РБК-Україна.
Запуск ракети відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Близько через годину з початку місії — компанія повідомила про успішне розгортання супутників.
Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.
Нагадаємо, компанія SpaceX отримала дозвіл Космічних сил США на оренду другого пускового комплексу на військовій базі в Каліфорнії, що відкриває для космічної компанії п’ятий пусковий майданчик в США.
Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 56 супутників Starlink.
Про це пише РБК-Україна.
Запуск ракети відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Близько через годину з початку місії — компанія повідомила про успішне розгортання супутників.
Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.
Нагадаємо, компанія SpaceX отримала дозвіл Космічних сил США на оренду другого пускового комплексу на військовій базі в Каліфорнії, що відкриває для космічної компанії п’ятий пусковий майданчик в США.