Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 56 супутників Starlink.

Про це пише РБК-Україна.

Запуск ракети відбувся зі 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 08:03 за київським часом. Близько через годину з початку місії — компанія повідомила про успішне розгортання супутників.

Перший ступінь успішно приземлився о 08:12 на платформу Just Read the Introduction.

Нагадаємо, компанія SpaceX отримала дозвіл Космічних сил США на оренду другого пускового комплексу на військовій базі в Каліфорнії, що відкриває для космічної компанії п’ятий пусковий майданчик в США.