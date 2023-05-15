Компанія Tesla відкличе понад 1,1 мільйона автомобілів у Китаї з 29 травня через проблеми з програмним забезпеченням.

Про це заявили в Державному управлінні з регулювання ринку КНР, пише «Економічна правда».

Головною причиною відкликання стала відсутність в автомобілях можливості вибору стратегії рекуперативного гальмування, а також е передбачено достатніх попереджень, якщо водії тривалий час натискають на педаль акселератора. У заяві департаменту додається, що такі збої можуть збільшити ризик зіткнення.

Під відкликання підпадають частини імпортованих автомобілів Model S, Model X і Model 3, а також Model 3 і Model Y, вироблених в Китаї в період з 12 січня 2019 року по 24 квітня 2023 року, згідно із заявою.

Компанія планує внести корективи або додати функції сповіщень до відкликаних транспортних засобів, щоб зменшити ризик.