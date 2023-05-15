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Компанія Tesla відкличе понад 1,1 мільйона автомобілів у Китаї з 29 травня через проблеми з програмним забезпеченням.
Про це заявили в Державному управлінні з регулювання ринку КНР, пише «Економічна правда».
Головною причиною відкликання стала відсутність в автомобілях можливості вибору стратегії рекуперативного гальмування, а також е передбачено достатніх попереджень, якщо водії тривалий час натискають на педаль акселератора. У заяві департаменту додається, що такі збої можуть збільшити ризик зіткнення.
Під відкликання підпадають частини імпортованих автомобілів Model S, Model X і Model 3, а також Model 3 і Model Y, вироблених в Китаї в період з 12 січня 2019 року по 24 квітня 2023 року, згідно із заявою.
Компанія планує внести корективи або додати функції сповіщень до відкликаних транспортних засобів, щоб зменшити ризик.
Нагадаємо, Tesla знизила ціни на деякі зі своїх автомобілів Model Y і Model 3 в США, що стало шостим подібним кроком компанії в цьому році, оскільки вона прагне стимулювати попит.
Компанія Tesla відкличе понад 1,1 мільйона автомобілів у Китаї з 29 травня через проблеми з програмним забезпеченням.
Про це заявили в Державному управлінні з регулювання ринку КНР, пише «Економічна правда».
Головною причиною відкликання стала відсутність в автомобілях можливості вибору стратегії рекуперативного гальмування, а також е передбачено достатніх попереджень, якщо водії тривалий час натискають на педаль акселератора. У заяві департаменту додається, що такі збої можуть збільшити ризик зіткнення.
Під відкликання підпадають частини імпортованих автомобілів Model S, Model X і Model 3, а також Model 3 і Model Y, вироблених в Китаї в період з 12 січня 2019 року по 24 квітня 2023 року, згідно із заявою.
Компанія планує внести корективи або додати функції сповіщень до відкликаних транспортних засобів, щоб зменшити ризик.
Нагадаємо, Tesla знизила ціни на деякі зі своїх автомобілів Model Y і Model 3 в США, що стало шостим подібним кроком компанії в цьому році, оскільки вона прагне стимулювати попит.