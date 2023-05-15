Остін Рассел

Засновник Luminar Technologies 28-річний Остін Рассел придбав 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на Bloomberg.

Угода оцінює компанію майже в 800 мільйонів доларів. Продавець, гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments, збереже міноритарний пакет акцій.

Рассел є головним виконавчим директором Luminar Technologies, яка розробляє технології лідарів і машинного сприйняття на основі зору, в першу чергу для самокерованих автомобілів. Luminar, ринкова капіталізація якої становить 2,1 мільярда доларів, минулого року отримала 40,7 мільйона доларів продажів і не є прибутковою.

Рассел планує стати візіонером бренду Forbes і не буде залучений до повсякденних операцій.

Forbes планує призначити нову раду директорів, яка складатиметься з американських експертів у галузі медіа, технологій та штучного інтелекту.

Журнал був заснований у 1917 році шотландським іммігрантом і бізнес-колумністом мережі газет Hearst Б. К. Форбсом.

Нагадаємо, американський бізнесмен Ілон Маск знайшов нового генерального директора для компанії Twitter, яку він купив у жовтня 2022 року.