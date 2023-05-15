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Виконком Первомайська схвалив виділення 600 тисяч гривень на придбання п’яти квадрокоптерів для військової частини А2227.

Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті громади.

Зазначається, що рішення ухвалюється відповідно до цільової програми забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023-2026 роки».

Відповідно до рішення, фінансова підтримка буде надана у вигляді субвенції Державному бюджету військовій частині А2227 в сумі 600000 гривень для придбання 5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Раніше повідомлялося, що у Первомайській громаді Миколаївщини планують облаштувати «Алеї Слави» на трьох кладовищах.