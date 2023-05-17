У січні - квітні 2023 року місцеві бюджети отримали 490 мільйонів гривень єдиного податку (подохідний), що становить майже 13% в загальній сумі надходжень.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Спрощена система оподаткування запроваджена для зниження податкового навантаження на бізнес та стимулювання малого підприємництва в Україні.

Підприємцями за 4 місяці поточного року сплачено 224,7 мільйона гривень єдиного податку, юридичними особами - 74,6 мільйона гривень, сільгосптоваровиробниками – 190,7 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що основним джерелом доходу місцевих бюджетів на Миколаївщині є податок на доходи фізичних осіб — 81,4% від загальної суми надходжень.