У середу, 17 травня, в рамках конференції «Азійське лідерство» відбулося підписання Попередньої Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), спеціального підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку на суму до 8 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Мінекономіки України.

Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до 300 мільйонів доларів з'явиться вже в 2023 протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події.

Наступний транш до 3 мільярдів доларів стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до 8 міьярдів доларів по мірі наповнення пайплайну проєктів.

— Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів, - зазначила віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї в рамках фонду EDCF.

Раніше повідомлялося, що Сеул розглядає різні варіанти, коли йдеться про допомогу Києву летальною зброєю. Так, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявляв, що вони уважно стежать за ситуацією, яка складається на полі бою в Україні, і вживатимемо належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права.