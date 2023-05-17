Податковий борг з платежів зведеного бюджету підприємств в Миколаївській області у квітні зменшився на 8,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Також повідомляється, що за квітень 2023 року надходження в рахунок погашення податкового боргу з платежів зведеного бюджету склали 40,6 мільйона гривень, з них до державного бюджету – 19,7 мільйона гривень.

Повідомляється, що до державного бюджету надійшло 126,7 тисячі грн від продажу безхазяйного майна, ще 8,1 тисячі гривень надійшли до місцевого бюджету.

Як відомо, повідомлялося, що за 4 місяці миколаївські підприємці сплатили майже половину від усіх податків на доходи в регіоні

Раніше повідомлялося, що основним джерелом доходу місцевих бюджетів на Миколаївщині є податок на доходи фізичних осіб — 81,4% від загальної суми надходжень.