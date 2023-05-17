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Податковий борг з платежів зведеного бюджету підприємств в Миколаївській області у квітні зменшився на 8,8 мільйона гривень.
Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Миколаївській області.
Також повідомляється, що за квітень 2023 року надходження в рахунок погашення податкового боргу з платежів зведеного бюджету склали 40,6 мільйона гривень, з них до державного бюджету – 19,7 мільйона гривень.
Повідомляється, що до державного бюджету надійшло 126,7 тисячі грн від продажу безхазяйного майна, ще 8,1 тисячі гривень надійшли до місцевого бюджету.
Як відомо, повідомлялося, що за 4 місяці миколаївські підприємці сплатили майже половину від усіх податків на доходи в регіоні
Раніше повідомлялося, що основним джерелом доходу місцевих бюджетів на Миколаївщині є податок на доходи фізичних осіб — 81,4% від загальної суми надходжень.
Податковий борг з платежів зведеного бюджету підприємств в Миколаївській області у квітні зменшився на 8,8 мільйона гривень.
Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Миколаївській області.
Також повідомляється, що за квітень 2023 року надходження в рахунок погашення податкового боргу з платежів зведеного бюджету склали 40,6 мільйона гривень, з них до державного бюджету – 19,7 мільйона гривень.
Повідомляється, що до державного бюджету надійшло 126,7 тисячі грн від продажу безхазяйного майна, ще 8,1 тисячі гривень надійшли до місцевого бюджету.
Як відомо, повідомлялося, що за 4 місяці миколаївські підприємці сплатили майже половину від усіх податків на доходи в регіоні
Раніше повідомлялося, що основним джерелом доходу місцевих бюджетів на Миколаївщині є податок на доходи фізичних осіб — 81,4% від загальної суми надходжень.