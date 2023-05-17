За минулий рік миколаївські підприємства накопичили збитків на майже 300 млн грн. Це вчетверо більше порівняно з довоєнним 2021 роком.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Фінансові результати роботи видання проаналізувало на підставі інформації Порталу відкритих даних data.gov.ua та сервісу YouControl.

Найгірші фінансові результати у 2022 році показало МКП «Миколаївводоканал», яке отримало 164,6 млн грн збитку. Для порівняння, за рік до того водоканал відзвітував про 71,6 млн грн чистого прибутку.

На другому місці за обсягом збитків очікувано опинилося ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», в якого вони виросли вдвічі, до 120,1 млн грн. Утім, у найбільшого постачальника тепла в місті не так давно були й гірші часи. У 2020 році компанія мала навіть трохи більші збитки – 131,6 млн грн.

На обох підприємствах свої збитки пояснюють тим, що тарифи не покривають собівартість послуг.

Також значні збитки зафіксували Миколаївпастранс (3,2 млн грн), ЕЛУ автодоріг (3,7 млн грн) та Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації (2,2 млн грн).

Однак, є підприємства, які минулий рік завершили з прибутками. Половина від усіх доходів комунальних підприємств Миколаєва прийшлася на долю ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

За 2022 рік головний постачальник тепла для миколаївців зібрав 692,2 млн грн. Для порівняння, у 2021 році підприємство одержало лише 555,8 млн грн. Гендиректор КП Микола Логвінов у коментарі журналісту Центру повідомив, що доходи підприємства зросли внаслідок передачі на баланс нових теплових мереж і отриманню значної міжнародної допомоги.

На мільйон збільшила свої доходи під час війни у порівнянні з попереднім, 2021 роком, і Миколаївська ритуальна служба – до 9,9 млн. На 3 млн грн більше, ніж у 2021-му, торік отримало ЖКП «Бриз» – 28,3 млн грн.

Але найбільшого росту доходів домоглося КП «Миколаївські парки». За рік війни дохід підприємства збільшився в шість разів, ніж був до війни: 63,2 млн грн проти 11,1 млн грн. Це саме той випадок, коли зростання доходів викликано перерозподілом бюджетних витрат. Напередодні війни міська рада передала на баланс КП «Миколаївські парки» всі зелені зони Миколаєва. Тож підприємство виступає головним отримувачем бюджетних коштів на утримання зелених насаджень. Тільки за минулий рік КП підписало угод із підрядниками на понад 180 млн грн.

Раніше повідомлялося, що серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання. Заборгованість містян комунальному підприємству «Миколаївводоканал» становить 240 мільйонів гривень.