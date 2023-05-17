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Станом на 1 травня борг миколаївських підприємств з єдиного соціального внеску (ЄСВ) складає 590,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Протягом квітня заборгованість підприємств з ЄСВ зменшилась на 9,9 мільйона гривень.
Повідомляється, що найбільше заборгували перед бюджетом підприємства, які перебувають у процедурі банкрутства – 138 мільйонів гривень та підприємства комунальної форми власності – 81,5 мільйона гривень.
Також зазначається, що протягом квітня 2023 року платникам податків направлено майже 2300 вимог щодо стягнення заборгованості з ЄСВ у сумі 21,4 мільйона гривень.
Ще 124 вимоги на загальну суму 2,5 мільйона гривень податкова направила до державної виконавчої служби.
У квітні до бюджету сплачено 5,6 мільйона гривень боргів з ЄСВ, з яких 4,8 мільйона гривень заплатили підприємства, ще 800 тисяч гривень надійшло від державної виконавчої служби.
Раніше повідомлялось, що податковий борг з платежів зведеного бюджету підприємств в Миколаївській області у квітні зменшився на 8,8 мільйона гривень.
Станом на 1 травня борг миколаївських підприємств з єдиного соціального внеску (ЄСВ) складає 590,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Протягом квітня заборгованість підприємств з ЄСВ зменшилась на 9,9 мільйона гривень.
Повідомляється, що найбільше заборгували перед бюджетом підприємства, які перебувають у процедурі банкрутства – 138 мільйонів гривень та підприємства комунальної форми власності – 81,5 мільйона гривень.
Також зазначається, що протягом квітня 2023 року платникам податків направлено майже 2300 вимог щодо стягнення заборгованості з ЄСВ у сумі 21,4 мільйона гривень.
Ще 124 вимоги на загальну суму 2,5 мільйона гривень податкова направила до державної виконавчої служби.
У квітні до бюджету сплачено 5,6 мільйона гривень боргів з ЄСВ, з яких 4,8 мільйона гривень заплатили підприємства, ще 800 тисяч гривень надійшло від державної виконавчої служби.
Раніше повідомлялось, що податковий борг з платежів зведеного бюджету підприємств в Миколаївській області у квітні зменшився на 8,8 мільйона гривень.