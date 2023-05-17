Станом на 1 травня борг миколаївських підприємств з єдиного соціального внеску (ЄСВ) складає 590,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Протягом квітня заборгованість підприємств з ЄСВ зменшилась на 9,9 мільйона гривень.

Повідомляється, що найбільше заборгували перед бюджетом підприємства, які перебувають у процедурі банкрутства – 138 мільйонів гривень та підприємства комунальної форми власності – 81,5 мільйона гривень.

Також зазначається, що протягом квітня 2023 року платникам податків направлено майже 2300 вимог щодо стягнення заборгованості з ЄСВ у сумі 21,4 мільйона гривень.

Ще 124 вимоги на загальну суму 2,5 мільйона гривень податкова направила до державної виконавчої служби.

У квітні до бюджету сплачено 5,6 мільйона гривень боргів з ЄСВ, з яких 4,8 мільйона гривень заплатили підприємства, ще 800 тисяч гривень надійшло від державної виконавчої служби.

Раніше повідомлялось, що податковий борг з платежів зведеного бюджету підприємств в Миколаївській області у квітні зменшився на 8,8 мільйона гривень.