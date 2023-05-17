Від початку весняної посівної кампанії у березні 2023 року ПриватБанк вже надав українським аграріям кредитів на суму понад 6,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

В рамках державної програми пільгового кредитування агровиробників фінансування для проведення весняних робіт отримали більше ніж 2 тисячі господарств, переважно — це фермери та агропідприємства мікро- та малого бізнесу. Про це повідомив член правління банку з питань МСБ Євген Заіграєв.

— З перших днів війни ми не зупиняли кредитування економіки, державні банки стали чи не єдиним надійним джерелом фінансування бізнесу, перш за все аграріїв та критично важливих бізнесів. За 2022 більше всього ми наростили фінансування агросектору - наша частка ринку зросла з 4% до 10%. Цього року ПриватБанк також планує суттєво збільшити обсяги фінансування українського малого та середнього бізнесу, - сказав Євген Заіграєв.

Заявку на пільгове кредитування агровиробників можна подати онлайн на сторінці pb.ua/agro. За умовами програми, кредитування доступне до березня 2024 року з компенсацією від держави до 9% річних.

Раніше зазначалось, що близько 270 тисяч гектарів полів на Миколаївщині цього року не будуть засіяні через бойові дії, які проходили в області. Проте інші придатні до посівної терени Миколаївщини вже обробляються.

Раніше Віталій Кім повідомляв, що посівна цього року почнеться вчасно, але не на всіх територіях Миколаївської області. В колишніх прифронтових районах виробники сільськогосподарської продукції не зможуть розпочати роботу, через велику кількість замінувань та нерозірваних снарядів.

Нагадаємо, що 2022 рік для аграріїв Миколаївщини видався дуже важким. Протягом минулого року було зібрано орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, що майже вдвічі менше, ніж у 2021 році. Через бойові дії аграрії Миколаївської області не змогли зібрати 40% врожаю у 2022 році.

Раніше повідомлялось, що у 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.