Миколаївський нотаріус та ексдепутат міської ради Кирило Горбуров, який є одним із учасників схеми у Верховному Суді України, хотів «наварити» 900 тисяч доларів та розділити їх з іншим фігурантом- адвокатом Олегом Горецьким.

Про це повідомив представник Спеціальної антикорупційної прокуратури у залі суду, повідомляє «Українська правда».

За даними слідства, у січні 2023 року до Верховного суду надійшла справа за касаційними скаргами ПрАТ «Ділові партнери» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 12 вересня 2022 року в інтересах бізнесмена Костянтина Жеваго та його компанії «Ferrexpo AG».

Розгляд було призначено на 15 березня і Жеваго через довірену особу Сергія Рудометкіна (директору з безпеки ПрАТ «Полтавський ГЗК» – ред.) висловив пропозицію керівництву Верховного суду щодо надання неправомірної вигоди задля винесення судом необхідного їм рішення.

— Всеволод Князєв наказав Горбурову та Горецькому повідомити Жеваго, що за ухвалення необхідного йому рішення він має надати неправомірну вигоду у розмірі 1 мільйон 800 тисяч доларів США для нього та суддів. Вони ж повідомили Жеваго, що той має сплатити 2 мільйони 700 тисяч доларів, розраховуючи, що передадуть 1 мільйон 800 Князєву, а 900 тисяч розподілять між собою, —повідомляє САП.

Кирило Горбуров

10 березня Горецький повідомив Жеваго, що судове засідання 15 березня буде перенесене на квітень для надання останньому можливості зібрати кошти. Жеваго передав Горецькому 2 мільйона 600 тисяч доларів США. Спочатку отримані грошові кошти він зберігав в офісі, а в подальшому перемістив на зберігання до індивідуального сейфу

19 квітня Велика палата Верховного суду, зокрема Князєв, виніс судове рішення на користь Жеваго. 1 травня Князєв надав вказівку Горбурову поділити частину коштів на 10 пакетів, а 450 тисяч залишити на зберігання. Третього травня Горбуров доставив кошти у 10 пакетах до квартири Князєва. 15 травня Горбуров забрав із банку решту і доставив її до квартири Князєва.

— Під час обшуків слідчі вилучили частину коштів у квартирі Князєва, а частину —в службовому кабінеті, - зазначили в САП.

Костянтин Жеваго та інші ймовірні спільники підозрюваного поки не отримували підозри, робота над цим триває. Також в матеріалах НСРД присутня особа «Олександр Кравченко», яка, за даними прокуратури, виконувала спеціальне завдання. Горбуров, за даними слідства, не був агентом НАБУ.

Сам підозрюваний Всеволод Князєв заперечував свою вину і заявив, що «до сейфу в якому знайшли кошти, мали доступ й інші особи». Також він зазначив, що нібито голосував проти під час розгляду справи Жеваго. Цю інформацію поки не може підвтердити або спростувати слідство, оскільки не мають доступу до справи.

Натомість на запитання, чи він брав кошти за винесення необхідного рішення у справі бізнесмена Костянтина Жеваго, підозрюваний не відповів, як і його захисники.

За результатами розгляду справи, Вища рада правосуддя дала згоду на взяття під варту колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.

Пізніше виявилося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України.