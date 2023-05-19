Вознесенське комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» придбало фонтан за 500 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Договір уклали з місцевою фізичною особою-підприємцем Юрієм Рошкою, основним видом діяльності якого є надання ландшафтних послуг.

Також протягом минулого року у міськраді Вознесенська в нього регулярно замовляли послуги з косіння газонів і обрізки дерев.

Раніше управління ЖКГ та капбудівництва Вознесенської міської ради оголосило торги на облаштування парку Шевченка у місті за 476 тисяч 621 гривню.