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Вознесенське комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» придбало фонтан за 500 тисяч гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Договір уклали з місцевою фізичною особою-підприємцем Юрієм Рошкою, основним видом діяльності якого є надання ландшафтних послуг.
Також протягом минулого року у міськраді Вознесенська в нього регулярно замовляли послуги з косіння газонів і обрізки дерев.
Раніше управління ЖКГ та капбудівництва Вознесенської міської ради оголосило торги на облаштування парку Шевченка у місті за 476 тисяч 621 гривню.
Вознесенське комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» придбало фонтан за 500 тисяч гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Договір уклали з місцевою фізичною особою-підприємцем Юрієм Рошкою, основним видом діяльності якого є надання ландшафтних послуг.
Також протягом минулого року у міськраді Вознесенська в нього регулярно замовляли послуги з косіння газонів і обрізки дерев.
Раніше управління ЖКГ та капбудівництва Вознесенської міської ради оголосило торги на облаштування парку Шевченка у місті за 476 тисяч 621 гривню.