Євросоюз має намір розробити для України новий багаторічний макрофінансовий пакет, зазначив представник голови Євроради Баренд Лейтц.

Про це передає Радіо Свобода.

За його словами, голова Ради ЄС Шарль Мішель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі заявив, що Євросоюз має намір розробити новий пакет фінансової допомоги після 2023 року.

Він зазначив, що даний пакет «відобразить довгострокові зобов’язання ЄС щодо допомоги Україні». Водночас, запевнив Лейтц, військова допомога буде збільшена, включно з доставкою боєприпасів і створенням коаліції щодо постачання бойових літаків.

Він зазначив, що Мішель під час зустрічі із Зеленським підтвердив повну підтримку ініціатив у рамках мирного плану України, і намір повною мірою координувати наступні кроки в їхній реалізації з країнами-членами ЄС.

Водночас ЄС працюватиме разом із партнерами по G7, щоб «вразити кожну з основ російської економіки та забезпечити провал путінської «машини війни».