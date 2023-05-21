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Посттравматичний стресовий розлад – патологія, яка часто розвивається на тлі раптових шокових подій. ПТСР здатне серйозно порушити звичний спосіб життя, розривати соціальні зв'язки. Але боротися з негативним станом потрібно навіть якщо доводиться звертатися до фахівців.
Існує два способи лікування розладу. Перший і найдієвіший – психотерапія за умови компетентності спеціаліста. Для лікування лікар може використовувати кілька методик у комбінації чи одну з них.
Курс терапії часто становить щонайменше 2 місяців. Один сеанс має тривати не менше години. Кризовий психотерапевт допомагає пацієнтові відновити послідовність пережитих подій, заново відчути їх, навчитися приймати та надалі відпустити.
Лікар використовує один із методів.
Якщо кризовий терапевт виявився безсилим перед ПТСР пацієнта, у хід йде лікарська терапія. Здебільшого пацієнту призначають антидепресанти. Вони інгібують зворотне захоплення серотоніну та норадреналіну. Ефект – покращення стану.
Навряд чи людина, яка живе в спокійних умовах, може думати про те, що має підготуватися до подій, що травмують. Здебільшого шокові ситуації здаються несправедливими, нелогічними, нелюдськими та необґрунтованими. Але є низка факторів, які виступають у ролі профілактичних проти ПТСР:
Не забувайте про те, що будь-які шокові події - це частина життя і спосіб набуття нехай і негативного, але все ж таки досвіду. Якщо самостійно впоратися з пережитими емоціями не виходить, не соромтеся звернутися до психотерапевта.
Джерело: darnitsa.ua
Посттравматичний стресовий розлад – патологія, яка часто розвивається на тлі раптових шокових подій. ПТСР здатне серйозно порушити звичний спосіб життя, розривати соціальні зв'язки. Але боротися з негативним станом потрібно навіть якщо доводиться звертатися до фахівців.
Існує два способи лікування розладу. Перший і найдієвіший – психотерапія за умови компетентності спеціаліста. Для лікування лікар може використовувати кілька методик у комбінації чи одну з них.
Курс терапії часто становить щонайменше 2 місяців. Один сеанс має тривати не менше години. Кризовий психотерапевт допомагає пацієнтові відновити послідовність пережитих подій, заново відчути їх, навчитися приймати та надалі відпустити.
Лікар використовує один із методів.
Якщо кризовий терапевт виявився безсилим перед ПТСР пацієнта, у хід йде лікарська терапія. Здебільшого пацієнту призначають антидепресанти. Вони інгібують зворотне захоплення серотоніну та норадреналіну. Ефект – покращення стану.
Навряд чи людина, яка живе в спокійних умовах, може думати про те, що має підготуватися до подій, що травмують. Здебільшого шокові ситуації здаються несправедливими, нелогічними, нелюдськими та необґрунтованими. Але є низка факторів, які виступають у ролі профілактичних проти ПТСР:
Не забувайте про те, що будь-які шокові події - це частина життя і спосіб набуття нехай і негативного, але все ж таки досвіду. Якщо самостійно впоратися з пережитими емоціями не виходить, не соромтеся звернутися до психотерапевта.
Джерело: darnitsa.ua