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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила на 5,3 млн грн послуги з обслуговування чотирьох вагових комплексів.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.
На послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та технічне обслуговування пунктів габаритно-вагового контролю у русі (WIM) на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Миколаївській області планують витратити 5 мільйонів 312 тисяч 903 гривень. Аукціон стартує 6 червня.
Переможець тендеру має до кінця року моніторити роботу вагових пунктів та проводити щомісячне технічне обслуговування обладнання. Мова йде про чотири пункти:
Нагадаємо, що на Миколаївщині у 2020 році водій фури відмовився проходити ваговий контроль і просто висипав на дорогу перед поліцейськими щебінь із причепа.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила на 5,3 млн грн послуги з обслуговування чотирьох вагових комплексів.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.
На послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та технічне обслуговування пунктів габаритно-вагового контролю у русі (WIM) на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Миколаївській області планують витратити 5 мільйонів 312 тисяч 903 гривень. Аукціон стартує 6 червня.
Переможець тендеру має до кінця року моніторити роботу вагових пунктів та проводити щомісячне технічне обслуговування обладнання. Мова йде про чотири пункти:
Нагадаємо, що на Миколаївщині у 2020 році водій фури відмовився проходити ваговий контроль і просто висипав на дорогу перед поліцейськими щебінь із причепа.