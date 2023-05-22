Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила на 5,3 млн грн послуги з обслуговування чотирьох вагових комплексів.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.

На послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та технічне обслуговування пунктів габаритно-вагового контролю у русі (WIM) на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Миколаївській області планують витратити 5 мільйонів 312 тисяч 903 гривень. Аукціон стартує 6 червня.

Переможець тендеру має до кінця року моніторити роботу вагових пунктів та проводити щомісячне технічне обслуговування обладнання. Мова йде про чотири пункти:

пункт габаритно-вагового контролю у русі на автомобільній дорозі загального користування Н-11 Дніпро — Миколаїв (через м. Кривий Ріг), км 144+505

пункт габаритно-вагового контролю у русі на автомобільній дорозі загального користування Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 232+365

пункт габаритно-вагового контролю у русі (WIM) на автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 220+718 (WIM25)

пункт габаритно-вагового контролю у русі на автомобільній дорозі Т-15-13 Нечаяне – Очаків, км 36+598

Нагадаємо, що на Миколаївщині у 2020 році водій фури відмовився проходити ваговий контроль і просто висипав на дорогу перед поліцейськими щебінь із причепа.