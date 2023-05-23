У Миколаївській міськраді надали повний перелік 647 зниклих речей виконкому на суму 2,8 мільйона гривень, за період простою будівлі мерії, пов'язаного з повномасштабним вторгненням.

Повний перелік матеріально-технічних цінностей опублікували «‎ПН»‎.

Згідно з документом, за цей період, з будівлі мерії зникла не тільки техніка, а й такі побутові речі, як жалюзі, попільнички та урни для сміття.

До переліку зниклої тежніки входять: холодильники, швейна машина, газова установка, сварочний апарат, декілька драбин, кондиціонери, акустичні системи, факс, коробка для дискет, магнітофон, принтери, відео та фотокамери, диктофони, телевізори, кулери, модеми, телефони, проектори, системні блоки, монітори, персональні комп'ютери, вентилятори, комутатор, маршрутизатор, програмно-технічний комплекс-дротова електронна система голосування, комплекти Wi-Fi, ноутбуки, електричні нагрівачі, ламінатор, сплітери, автоматизовані робочі місця KREDO, друкарські машинки, степлери, комплект інструментів, болгарка, електродрель, знищувач паперів, положення про забезпеченн режиму секретностi, дрель, шуруповерт, лобзік, вогнегасники, зовнішні жорсткі диски, навушники, носії для зберігання даних, електрочайники, відеореєстратор, планшети Lenovo, джерела безперебійного живлення.

З побутових речей, окрім жалюзів та попільничок: столи, книжні шафи та шафи для одягу, стільці та крісла, картини, тюлеві композиції, настільні лампи, тумбочки, 160 новорічних електрогірлянд, терези напольні, діспенсер та підставка під нього, вішалки-стійки для одягу, калькулятори, тумба під прапор, відро пожежне конусне, кошма пожежна брезентова, лом, лопата пожежна, сокира пожежна, жалюзі, протигази, офісні крісла, крісла-мішки, деталізована картка Миколаєва, 1000 захисних чохлів – бейдж для пластикових посвідчень.

Нагадаємо, після повідомлення про зникнення техніки з будівлі Миколаївської міськради, відмову у наданні інформації про зарплати та премії мера, його заступників і помічників під час судового розгляду пояснили тим, що загубили комп’ютери чиновників.