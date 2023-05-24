Міжнародні донори нададуть Україні 17 мільйонів євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила кредитування ВПО з представниками Держмолодьжитла й Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні.

Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади, – сказала Ірина Верещук.

Кредити зі ставкою 3% річних на суму 892,6 мільйонів гривень вже отримали понад 650 переселенців.

Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.

Нагадаємо, миколаївці та внутрішньо переміщені особи знову можуть отримати грошову допомогу від благодійних організацій. Громадський рух «Віра, Надія, Любов» відновив реєстрацію на можливе отримання грошової допомоги у рамках проєкту «Консорціум грошової допомоги в Україні».