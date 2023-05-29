Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який «‎наводив» російські ракети на Україну.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відомо, що саме за його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні, коли внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє місцевих жителів та було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

— Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради. Також він був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк». Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, - зазначили в СБУ.

Проросійський агент навіть сформував у Запоріжжі власну інформаторську мережу із колишніх «‎однопартійців». Через них він отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.

Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості він передавав РФ, а після ворожих ударів "звітував" про їхні наслідки до ФСБ.

Під час обшуків у нього виявили мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Раніше «Схеми» повідомляли, що родичі Сергія Наумюка мають російські паспорти.

Згодом СБУ прокоментувала дані про російські паспорти родичів нового заступника голови Служби. Там зазначили, що Сергій Наумюк пройшов «усі необхідні перевірки» перед прийняттям на посаду, передбачені законом, а російські документи його родичі отримали після окупації Луганська у 2014 році