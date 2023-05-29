Міністерство економіки пропонує підвищити мінімальну зарплату з нинішніх 6700 гривень до 7651 гривні у 2024 році, тобто на 14%.

Про це пише Федерація профспілок.

На першому засіданні спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної зарплати Мінекономіки озвучило свій варіант Міністерству фінансів.

Також Мінекономіки пропонує підвищити розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 2893 гривень до 3443 гривень.

Мінфін поки що чекає від економічного відомства макропрогноз, аби розрахувати бюджетні видатки, які забезпечать запропоновані розміри зарплат і окладів.

Нагадаємо, на утримання органів місцевого самоврядування та виплату заробітної плати чиновникам у цьому році з бюджету Миколаєва виділили 614,1 мільйона гривень.