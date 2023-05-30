Робоча група Верховної Ради подала законопроєкт №9342 по доплатам військовослужбовцям та збільшення відпусток для них. Ця ініціатива стала альтернативною до поправки «‎щодо повернення 30 тисяч грн військовим»‎, яка надійшла до законопроєкту №8312.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

За його словами, законопроєктом передбачена щомісячна додаткова винагорода від 30 000 до 100 000 гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань, у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Ця норма має діяти на час дії воєнного часу.

Строковики отримуватимуть винагороду в розмірі 6000 гривень на місяць пропорційно часу проходження військової служби. Аналогічні виплати передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

Для курсантів пропонується виплачуєта додаткової винагороди у 2350 гривень на місяць.

Для інструкторів розмір додаткової винагороди залежить від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тисяч гривень). Він визначається керівниками сектора безпеки і оборони України.

Загальні витрати бюджету становлять до 10 мільярдів гривень з бюджету.

Окрім того, згідно з документом, військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 за сімейними обставинами).

Нагадаємо, з 1 лютого 2023 року Міністерство оборони змінило розмір додаткових виплат українським військовим і співробітниками системи МВС. Вони залежали від конкретного місця перебування та виконання бойових завдань.