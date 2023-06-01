«Миколаївоблтеплоенерго» дало відповідь щодо того, чому на обслуговування станцій видачі питної води відповідно до програми «Доступна вода» необхідно 37 мільйонів гривень. Це пов’язано з собівартістю літра води, яка включає обслуговування станцій та заробітну плату працівників.

Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у ході брифінгу у четвер, 1 червня зазначив, що програма була неправильно презентована депутатам, через що її не пропустили на останній сесії міськради 31 травня.

Так, депутат Юрій набатов звернув увагу на запрошувану суму, і заявив, що в такому разі це буде «золота вода».

Микола Логвінов запевняє, що дана сума обумовлена собівартістю питної води, яка за дослідженнями «Миколаївоблтеплоенерго» складає 50 копійок на літр. За його словами лише за 5 місяців цього року підприємство видало містянам більше 35 мільйонів літрів.

— У нас в середньому потужність 2 тисячі кубів на добу, а це 2 мільйони літрів. За 2023 рік підприємство вже видало більше 35 тисяч кубів очищеної води, це 35 мільйонів літрів. Тому, уоли депутатам презентували цю програму, вона була презентована трохи некоректно, тому що ми говоримо не про 37 мільйонів гривень на заміну картриджів, сама програма розрахована на компенсацію собівартості одного літра води. Ми платимо водоканалу, ми платимо за електроенергію, ми платимо за мембрани, хімію. Тому в собівартість води включаються усі розходи, у тому числі й заробітна плата робітників, які займаються обслуговуванням цих станцій. Тому, по нашим розрахункам, які ми проводили в січні цього року, собівартість одного літра очищеної води складала біля 50 копійок, а у середньому ми видаємо 7-8 тисяч кубів щомісячно, — зазначив директор ОКП.

За його словами, відповідно до програми, обсуговування однієї станції на місяць має обходитися у 21 тисячу гривень.

— 37 мільйонів діляться на усі підприємства. У нас усього 145 станцій. 37 мільйонів розділити на 145 і на 12, виходить 21 тисяча гривень на обслуговування однієї станції в місяць, — сказав Микола Логвінов.

Також, за його словами, програмою предбачена компенсація за роботи, що були проведені коштом підприємства. Микола Логвінов зазначив, що наразі підприємство використовує власні обігові кошти для підтримки функціонування точок видачі води.

— Тож, коли презентували цю програму «Доступна вода» не розкрили, що вона в себе включає. А суть не в сумі 37 мільйонів, ми повинні дивитися на собівартість одного літра води, тому що її хтось повинен перекривати. Тільки протягом цього року «Миколаївтеплоенерго» за обігові кошти підприємства придбав лише матеріалів мільйонів на 5. Утримати станцію зворотнього осмосу це не просто так, коли ви її отримали, вона не одразу працює, її треба підключити до води, каналізації, електроенергії, поставити облік. І зараз це все виконується за рахунок обігових коштів «Миколаївоблтеплоенерго». Тому ця програма повинна нам дозволити компенсувати ті витрати, які ми несемо за утримання цих станцій, — наголосив він.

На завершення директор ОКП додав, що у зв’язку з літнім періодом, собівартість воли може зрости.

Нагадаємо, Раніше повідомлялося, що вода за програмою «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.

Нагадаємо, раніше секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав про те, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. І в такому разі, вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.