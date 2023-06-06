Підрив Каховської ГЕС спричинив різкий ріст вартості пшениці. Станом на ранок, 6 червня, спостерігалось підвищення цін на 3%.

Про це свідчать дані ресурсу Barchart Trader, який відстежує ринкові дані в режимі реального часу.

Пшениця станом на цей момент коштує близько коштує близько 6,4 долара за бушель.





— Пшениця пішла вгору на 3% – ось як ринки відреагували на підрив Каховської ГЕС, – прокоментував ситуацію віцепрезидент з економічної освіти, доцент Київської школи економіки Олег Нів’євський.

На його думку, ринки перебувають в очікуванні ескалації.

Нагадаємо, через затоплення завдано непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку «Нижньодніпровський», багато цінних об’єктів перебувають у небезпеці.

Також повідомлялося, що підрив Каховської ГЕС та як наслідок затоплення Дніпра на Херсонщині може стати чи не найсерйознішою техногенною катастрофою останніх десятиліть для України та Європи.