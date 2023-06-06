Підрив Каховської ГЕС спричинив різкий ріст вартості пшениці. Станом на ранок, 6 червня, спостерігалось підвищення цін на 3%.
Про це свідчать дані ресурсу Barchart Trader, який відстежує ринкові дані в режимі реального часу.
Пшениця станом на цей момент коштує близько коштує близько 6,4 долара за бушель.
— Пшениця пішла вгору на 3% – ось як ринки відреагували на підрив Каховської ГЕС, – прокоментував ситуацію віцепрезидент з економічної освіти, доцент Київської школи економіки Олег Нів’євський.
На його думку, ринки перебувають в очікуванні ескалації.
Нагадаємо, через затоплення завдано непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку «Нижньодніпровський», багато цінних об’єктів перебувають у небезпеці.
Також повідомлялося, що підрив Каховської ГЕС та як наслідок затоплення Дніпра на Херсонщині може стати чи не найсерйознішою техногенною катастрофою останніх десятиліть для України та Європи.
Підрив Каховської ГЕС спричинив різкий ріст вартості пшениці. Станом на ранок, 6 червня, спостерігалось підвищення цін на 3%.
Про це свідчать дані ресурсу Barchart Trader, який відстежує ринкові дані в режимі реального часу.
Пшениця станом на цей момент коштує близько коштує близько 6,4 долара за бушель.
— Пшениця пішла вгору на 3% – ось як ринки відреагували на підрив Каховської ГЕС, – прокоментував ситуацію віцепрезидент з економічної освіти, доцент Київської школи економіки Олег Нів’євський.
На його думку, ринки перебувають в очікуванні ескалації.
Нагадаємо, через затоплення завдано непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку «Нижньодніпровський», багато цінних об’єктів перебувають у небезпеці.
Також повідомлялося, що підрив Каховської ГЕС та як наслідок затоплення Дніпра на Херсонщині може стати чи не найсерйознішою техногенною катастрофою останніх десятиліть для України та Європи.