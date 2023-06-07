Євросоюз уже сформував перший пакет гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії.

Там наголосили, що Україна запросила у ЄС обладнання та техніку для надання першої допомоги постраждалим. Три країни Євросоюзу вже відреагували на це прохання.

Йдеться про Німеччину, Австрію та Литву. Так, німецька влада поставить 5000 фільтрів для води та 56 генераторів.

Австрія, у свою чергу, передасть 20 контейнерів для води та 10 бурових насосів. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували обладнання для тимчасових пунктів розміщення, включаючи намети, ліжка та ковдри.

— Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС перебуває у прямому контакті з українськими аварійно-рятувальними службами, щоб відстежувати точні потреби на місцях, – зазначили у Єврокомісії.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом. Однак еколог Олег Деркач припускає, що Кінбурнський півострів може затопити на три метри.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.