За рішенням суду підприємство з Миколаєва, що на Львівщині, має відшкодувати 200 тисяч гривень до місцевого бюджету за незаконну порубку лісу.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За данними спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської області, одне з державних підприємств незаконно вирубувало ліс в межах Миколаївського лісництва. Суд постановив стягнути з постійного лісокористувача в місцевий бюджет майже 200 тисяч гривень.

— Вказане порушення стало можливим внаслідок неналежного здійснення своїх обов’язків з охорони лісових ресурсів постійним лісокористувачем – державним лісогосподарським підприємством. Зокрема, лісокористувач видав лісорубні квитки на вирубку дерев без відповідних погоджень згідно з чинним законодавством, – зазначає Львівська обласна прокуратура.

Станом на 13 червня Державна екологічна інспекція Львівської області визнала дії державного підприємства незаконними.

Як відомо, на Миколаївщині через суд намагаються повернути державі землі лісового фонду вартістю майже 2,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині «Баштанське лісове господарство» завдало природі шкоди на 6,4 млн грн. Підприємство використовувало земельні ділянки не за цільовим призначенням.