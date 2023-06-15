Європейський центральний банк закликав кредиторів з Єврозони згорнути всі операції та швидко піти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

«Я вважаю, що важливо, щоб банки залишалися дуже зосередженими на подальшому зниженні своїх ризиків і, в ідеалі, виході з ринку якомога швидше», — заявив голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа.

Зазначається, що не дивлячись на понад рік війни в Україні кілька європейських банків, зокрема австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit, продовжують заробляти гроші в Росії.

Нагадаємо, Євросоюз має намір допомогти європейським компаніям піти з російського ринку, у зв'язку з високим ризиком оподаткування для фінансування війни в Україні.