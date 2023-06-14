У селі Нечаяне Миколаївського району до кінця року відремонтують дорогу за 1,7 млн грн.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Нечаянська сільська рада Миколаївського району Миколаївської області замовила поточний ремонт дороги по вулиці Набережна вартістю 1 мільйон 750 тисяч. Переможця обиратимуть на аукціоні, який заплановано на 21 червня.

Роботи включають виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу, улаштування шару основи з піщано-щебеневої суміші С7, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші та улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником.

Протяжність дороги, а також гарантійні терміни не вказано. Роботи мають бути виконані до 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що Синюхино-Брідська сільська рада Первомайського району Миколаївської області планує витратити 10,3 мільйони гривень на поточний ремонт доріг вздовж трьох вулиць.

Нагадаємо, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі та частини дороги проспекту Центрального.