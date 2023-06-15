Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні за 20 мільйонів гривень палац Жевуських-Лянцкоронських на Львівщині, що раніше використовувався як санаторій «Роздол».

Про це повідомляє пресслужба Фонду у Facebook.

В аукціоні взяли участь 5 учасників, у результаті торгів фінальна вартість зросла в 3 рази, кажуть у Фонді.

Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота — окрім переможної ставки, він повинен сплатити ПДВ — 4 мільйона гривень.

«Будівлі санаторію перебували в занепаді та майже 20 років не використовувалися. Головний корпус санаторію — пам’ятка культури місцевого значення, яка потребує значних інвестицій у відновлення. Преможець аукціону повинен підписати договір про охорону культурної спадщини та зберегти її історичний вигляд», — йдеться у повідомленні.

Раніше Фонд державного майна України виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України» в Миколаєві та Коблевому Миколаївської області.