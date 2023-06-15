Підприємці Миколаєва не сплатили комунальному підприємству «Миколаївводоканал» майже 17 мільйонів гривень за спожиту воду.
В КП повідомили, що готують позов до суду про стягнення коштів за водопостачання з 220 юридичних осіб.
— Наразі фахівцями юридичного відділу проводиться претензійно-позовна робота. Потім боржникам доведеться сплатити всю суму визнаної заборгованості, судові витрати, штрафні санкції, а також виконавчий збір за примусове виконання рішення суду, - кажуть в пресслужбі водоканалу.
До боржників, за даними КП увійшли власники крамниць, перукарень, автомийок та керівники готельно-ресторанного бізнесу.
— Сумлінно користуються послугами від МКП «Миколаївводоканал», а як сплачувати, так зась, - жаліються комунальники.
Раніше повідомляли, що банки знову блокуватимуть рахунки українців за борги. Банки відновлюють масове блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців.
Підприємці Миколаєва не сплатили комунальному підприємству «Миколаївводоканал» майже 17 мільйонів гривень за спожиту воду.
В КП повідомили, що готують позов до суду про стягнення коштів за водопостачання з 220 юридичних осіб.
— Наразі фахівцями юридичного відділу проводиться претензійно-позовна робота. Потім боржникам доведеться сплатити всю суму визнаної заборгованості, судові витрати, штрафні санкції, а також виконавчий збір за примусове виконання рішення суду, - кажуть в пресслужбі водоканалу.
До боржників, за даними КП увійшли власники крамниць, перукарень, автомийок та керівники готельно-ресторанного бізнесу.
— Сумлінно користуються послугами від МКП «Миколаївводоканал», а як сплачувати, так зась, - жаліються комунальники.
Раніше повідомляли, що банки знову блокуватимуть рахунки українців за борги. Банки відновлюють масове блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців.