Підприємці Миколаєва не сплатили комунальному підприємству «Миколаївводоканал» майже 17 мільйонів гривень за спожиту воду.

В КП повідомили, що готують позов до суду про стягнення коштів за водопостачання з 220 юридичних осіб.

— Наразі фахівцями юридичного відділу проводиться претензійно-позовна робота. Потім боржникам доведеться сплатити всю суму визнаної заборгованості, судові витрати, штрафні санкції, а також виконавчий збір за примусове виконання рішення суду, - кажуть в пресслужбі водоканалу.

До боржників, за даними КП увійшли власники крамниць, перукарень, автомийок та керівники готельно-ресторанного бізнесу.

— Сумлінно користуються послугами від МКП «Миколаївводоканал», а як сплачувати, так зась, - жаліються комунальники.

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