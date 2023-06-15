Рівненська атомна електростанція (РАЕС) оголосила тендер на закупівлю пива приблизно за 19,8 тисяч гривень.

Про це пише «Главком».

Йдеться про закупівлю 812 пляшок пива або 466 літрів напоїв (включаючи безалкогольні) в тарі 0,5 літра та 1 літр. Середня закупівельна ціна літра пива становить 42,5 гривень, що трохи нижче ринкової (враховуючи те, що в «списку покупок» є дорогі сорти).

«Таким чином виникають питання щодо доцільності такої закупівлі на бюджетні гроші», — зазначає видання.

Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня. За законом, перемогти повинна компанія, яка запропонує найнижчу ціну (і точно не вище за вказану підприємством).

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