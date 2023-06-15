Рівненська атомна електростанція (РАЕС) оголосила тендер на закупівлю пива приблизно за 19,8 тисяч гривень.
Про це пише «Главком».
Йдеться про закупівлю 812 пляшок пива або 466 літрів напоїв (включаючи безалкогольні) в тарі 0,5 літра та 1 літр. Середня закупівельна ціна літра пива становить 42,5 гривень, що трохи нижче ринкової (враховуючи те, що в «списку покупок» є дорогі сорти).
«Таким чином виникають питання щодо доцільності такої закупівлі на бюджетні гроші», — зазначає видання.
Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня. За законом, перемогти повинна компанія, яка запропонує найнижчу ціну (і точно не вище за вказану підприємством).
Нагадаємо, «AB InBev Efes Україна» відновила роботу Миколаївської броварні та 8 червня 2023 року запросила журналістів показати результати відбудови.
Рівненська атомна електростанція (РАЕС) оголосила тендер на закупівлю пива приблизно за 19,8 тисяч гривень.
Про це пише «Главком».
Йдеться про закупівлю 812 пляшок пива або 466 літрів напоїв (включаючи безалкогольні) в тарі 0,5 літра та 1 літр. Середня закупівельна ціна літра пива становить 42,5 гривень, що трохи нижче ринкової (враховуючи те, що в «списку покупок» є дорогі сорти).
«Таким чином виникають питання щодо доцільності такої закупівлі на бюджетні гроші», — зазначає видання.
Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня. За законом, перемогти повинна компанія, яка запропонує найнижчу ціну (і точно не вище за вказану підприємством).
Нагадаємо, «AB InBev Efes Україна» відновила роботу Миколаївської броварні та 8 червня 2023 року запросила журналістів показати результати відбудови.