Україна сьогодні 19 червня отримала 63 мільйонів євро від Світового банку для фінансування виплат педагогам.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках Проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

Зазначається, що строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

— Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків Держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року, — повідомили у Мінфіні.

Раніше, 9 травня, до загального фонду держбюджету України надійшло 189,32 мільйони євро фінансування від Світового банку. Кошти надали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).