На Миколаївщині аудитори забезпечили відшкодування порушень під час закупівель на суму 19 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

Загалом фахівці Держаудитслужби провели ревізію фінансових і матеріальних ресурсів на суму 1,2 мільярда гривень. Під час перевірок, аудитори виявили порушень на загальну суму 260, 6 мільйонів гривень.

— При проведенні моніторингів встановлені порушення у сфері закупівель на загальну суму понад 260,6 мільйонів гривень. За результатами проведених моніторингів замовники відмінили торги по 19 процедурах та розірвали 21 договір на загальну суму 86,4 мільйонів гривень, йдеться в повідомленні.

Аудиторам вдалося забезпечити відшкодування усього 19 мільйонів.

— Під час ревізій виявлено порушень чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму майже 35,4 млн грн. Вжитими заходами, завдяки зусиллям аудиторів, забезпечено відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на загальну суму 19 млн грн», - говорить начальник Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денис Яковлєв.

Разом із тим начальник Управління підкреслив, що, правоохоронним органам передано матеріали 11 контрольних заходів, розпочато 4 досудові розслідування, 11 матеріалів долучено до кримінальних проваджень.

— Вручено 2 письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за результатами участі у перевірках правоохоронних органів. «За вчинені фінансові порушення 15 посадових осіб притягнуто до матеріальної відповідальності», - повідомив очільник миколаївських аудиторів.

Нагадаємо, на Миколаївщині директор підприємства заволодів 200 тисячами гривень під час реконструкції стадіону. Директор одного з Миколаївських підприємств, з метою привласнення бюджетних коштів, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості робіт, а також не виконав відповідні умови з реконструкції стадіону.