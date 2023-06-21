У десяти областях України підприємці та підприємства зможуть отримати мінігранти до 4 тисяч євро на розвиток. Заявки прийматимуться з 1 до 14 липня через «Дія Бізнес».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Міністерство економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина (BMZ) та Європейський Союз у рамках програми міжнародної технічної допомоги запускають проєкт «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі/EU4Business: Відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП в Україні».

Головною метою проєкту є підтримка підприємців та підприємств, які ведуть господарську діяльність у найбільш постраждалих областях України, включаючи Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Донецьку, Київську, Чернігівську, Сумську, Луганську та Херсонську області.

У рамках програми передбачено надання грантів для розвитку бізнесу у цих регіонах.

Заявку на отримання гранту можна подати з 01.07.2023 по 14.07.2023 через «Дія Бізнес»: https://business.diia.gov.ua/.../finans.../grant-programs.

Нагадаємо, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.