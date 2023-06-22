У 2023 році Німеччина надасть Україні додаткових 381 млн євро гуманітарної допомоги.

Про це під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.

— І моя колега, міністерка розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення розпочинається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки, —сказала Бербок під час виступу на конференції.

Вона додала, що Німеччина продовжить допомогу в роботі з розмінування, «оскільки не може бути миру в місцях, де люди живуть у постійному страху, що їхні діти, граючись, наступлять на міну».

Глава МЗС зазначила, що Німеччина надала 16,8 млрд євро на підтримку України в протистоянні агресії РФ, включно з військовою допомогою.

Раніше повідомлялося, що Німеччина протягом останнього тижня доставила в Україну два танки для розмінування Wisent 1 в рамках військової допомоги.