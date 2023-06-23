Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні — клітці для боїв.

Про це повідомляє пише «Економічна правда».

Маск нещодавно написав у Twitter, що «готовий до бійки в клітці» з Цукербергом. На що генеральний директор Meta відповів, опублікувавши скріншот твіту Маска в Stories з підписом «надішліть мені місцезнаходження».

Після цієї публікації Цукерберга, Маск відповів двома словами: «Октагон у Вегасі».

Октагон — спеціальна обгороджена арена у формі восьмикутника, на якій проходять бої, які організовує Ultimate Fighting Championship. Вона знаходиться в Лас-Вегасі, штат Невада.

Згодом Маск опублікував новий твіт: «У мене є чудовий хід, який я називаю «Морж», де я просто лежу на супернику і нічого не роблю».

Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнити Цукерберга в Twitter.

Раніше повідомлялося, що Twitter відправляє в тіньовий бан облікові записи українців, які розповідають світові про підрив Каховської ГЕС російськими військовими.