Європейський Союз вперше в історії безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проектів в Україні задля розвитку найперспективніших переходів з країнами ЄС.

Як повідомляє пресслужба «‎Укрзалізниці», ці кошти надаються в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) для розвитку прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.

На кордоні з Польщею розбудовувати планують пункти пропуску Ягодин – Дорогуськ та Мостиська ІІ – Медика.

Також буде виконуватися розбудова пункту пропуску Чоп – Чєрна над Тисою/Захонь на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Тут планується розбудувати інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.

Крім того, буде здійснено реконструкцію станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська в рамках спільних з Румунською стороною проектів.

В компанії також відмітили, що наступна подача проектів відбудеться вже у вересні цього року, і тут вже сама Україна визначить та запропонує ЄС проекти для інвестицій. У планах розвиток залізничних коридорів TEN-Т з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного та пасажирського сполучення з Євросоюзом.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 червня 2023 року у тестовому режимі запускає жіночі купе. Квитки наразі можна придбати лише у мобільному застосунку.