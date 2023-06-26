Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради уклав договір на ремонт укриття в місцевому ліцеї за 3 мільйона 881 тисячу 730 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Договір уклали без проведення аукціону, ще у квітні. Зазначалося, що підрядник має закінчити роботи до кінця червня. Опублікували договір тільки 23 червня.

Ремонтом займалася фізична особа-підприємець Сінкевич Валентин Іванович. Він був зареєстрований в Очакові у листопаді 2022 року. Він також отримував підряди від місцевого управління ЖКГ на аварійний ремонт будинків, пошкоджених російськими обстрілами.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.

Також, як відомо, міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 млн на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.