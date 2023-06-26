На утримання зелених зон у Корабельному районі Миколаєва планують витратити до кінця року 9,9 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» має намір витратити 9 мільйонів 938 тисяч 880 гривень. За ці кошти підрядник має до 31 грудня доглядати за зеленими зонами на 72 об’єктах. У переліку, крім парків та скверів, також є футбольне поле у мікрорайоні Кульбакіно та зелена зона біля кладовища.

З моменту підписання договорів переможець тендеру буде прибирати території від сміття, трави, опалого листя та снігу, доглядати за деревами та поливати їх, доглядати за квітами, косити траву. Також в обов’язки підрядника входитиме утримання дитячих майданчиків, зупинок громадського транспорту, прибирання бетонних укриттів, а також миття та очищення зупиночних комплексів від несанкціонованих написів.

Наразі триває процедура подання пропозицій від учасників, переможця оберуть на аукціоні 4 липня.

Раніше повідомлялося, що на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року планують витратити 32,5 мільйонів гривень.

Такоє повідомлялося, що управління ЖКГ Первомайської міської ради замовило послуги з прибирання, підмітання вулиць та утримання зелених зон вздовж доріг за 5,9 мільйонів гривень.