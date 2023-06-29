Після початку війни РФ проти України виробник алкоголю Bacardi заявив про припинення експорту алкоголю в Росію. Однак прибуток російської філії компанії торік зріс утричі, а продукцію можна побачити в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Bell.

У березні 2022 року Bacardi International розмістила на своєму сайті заяву, яка засуджує напад Росії. Компанія обіцяла пожертвувати 1 млн доларів Червоному Хресту і Корпусу Милосердя, зупинити експорт у Росію і заморозити інвестиції в рекламу.

Після того як анонс був розтиражований пресою, з тексту зникли обіцянки про припинення експорту і витрат на маркетинг.

Водночас фінансові показники дочірньої компанії Bacardi ТОВ «Бакарді Рус» за рік значно зросли.

З її звітності випливає, що порівняно з 2021 роком вартість основних засобів «Бакарді Рус» зросла з 57 (457 тисяч доларів) до 850 млн рублів (6,8 млн доларів). Виручка філії збільшилася з 30,1 млрд рублів (240,6 млн доларів) до 32,6 млрд (261,5 млн доларів), а чистий прибуток і зовсім зріс утричі — з 1,5 (12 млн доларів) до майже 4,7 млрд рублів (37,7 млн доларів).

Bacardi продовжує напряму постачати свої бренди в Росію через власну філію. Після 24 лютого «Бакарді Рус» отримала чотири декларації відповідності на імпорт алкогольної продукції. Цей документ необхідний для митного оформлення партій товару.

Він має тривалий термін дії, протягом якого за ним можна ввозити нові партії. Наприклад, одна з декларацій на Martini Bianco Special Edition, отримана компанією 20 березня 2023 року на п’ять років, дає змогу ввозити вермут до 19 березня 2028 року.

Крім прибутку від власної дистрибуції, Bacardi в Росії заробляє на контрактному розливі віскі William Lawson’s. Також

За даними галузевих медіа, компанія продовжує маркетингові інвестиції як у місцях вживання алкоголю, так і в ритейлі. Фірмовими напоями фестивалю є Martini Fiero і Grey Goose.

Уже після початку війни, під брендом Martini було відкрито власний бар «Три Вокзали. Депо». У Metro Cash&Carry і на Новий рік, і перед 8 Березня можна було побачити палетну викладку Martini з фірмовими рекламними матеріалами.

Завдяки російським партнерам компанії бренди Bacardi можна знайти не тільки на території Росії, а й на окупованих територіях України.

Найімовірніше, що туди ром, вермути і віскі потрапляють через філії оптових компаній з Ростовської області або Краснодарського краю. Наприклад, Bacardi є в наявності в бутиках «Конфетерра» в Донецьку та Луганську. У Криму «Мартіні» можна придбати у фірмових магазинах дистриб’ютора «Лудінг» і в бутиках Krasnikov Wine.