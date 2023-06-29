Європейська комісія пропонує запровадити електронне євро, водночас зберігши обіг готівкових монет і банкнот.

Такі пропозиції оприлюднені на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.

«Європейська комісія сьогодні оприлюднила дві пропозиції, що мають забезпечити громадянам та бізнесу можливість здійснювати платежі банкнотами та монетами у єврозоні, а також створити рамкові умови для можливого запровадження нової цифрової форми євро, яку Європейський центральний банк може створити у майбутньому, додатково до готівки», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проведене в єврозоні та за її межами опитування засвідчило, що близько 60% респондентів хотіли б зберегти можливість використання готівки. Водночас дедалі більше людей у ЄС здійснюють електронні платежі з використанням банківських карт або платіжних додатків, що стало особливо помітним під час пандемії COVID-19.

Перша регуляторна пропозиція Єврокомісії захищає готівкову євро-валюту, що забезпечує її платіжну спроможність та доступність як платіжної одиниці для фізичних осіб та бізнесу у єврозоні. У деяких країнах ЄС уже почали виникати проблеми, пов’язані з обмежени доступом людей до готівки внаслідок скорочення кількості банкоматів та відділень банків. Вирішення цієї проблеми мають узяти на себе національні уряди.

Друга регуляторна пропозиція передбачає надання громадянам ЄС та європейському бізнесу додаткової можливості здійснювати платежі з використанням електронної валюти євро, що матиме широкий обіг, буде дешевою, надійною та стійкою платіжною одиницею на додачу до готівки. Такий крок має зміцнити позиції євро як міжнародної платіжної одиниці та посилити монетарну суверенність ЄС. Запровадження електронної валюти євро також важливе з огляду на розвиток ринку криптовалют.

Для зручності використання цифрового євро пропонується забезпечити можливість платежів «від пристрою до пристрою», навіть за відсутності доступу до інтернету, із забезпеченням належного рівня надійності платежів та захисту особистих даних.

Після офіційного ухвалення цих пропозицій Європейським парламентом та Радою ЄС остаточне рішення прийматиме Європейський ЦБ.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України веде комунікацію щодо впровадження українського застосунку «Дія» у більш ніж п'яти країнах. Йдеться про кілька європейських країн, країни Азії та Африки.