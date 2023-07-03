Олександр Акуленко

У Южноукраїнську виконуючий обов’язки мера міста Олександр Акуленко отримує близько 65 тисяч гривень зарплатні, без урахування премій та матеріальної допомоги. Його заступники від 45 тисяч гривень зарплатні на місяць.

Такі дані оприлюднило місцеве видання ЮжкаNews.City.

Всі цифри за 2021, 2022 роки та перший квартал 2023 року по зарплатні взято з відповіді на запит до Южноукраїнської міської ради депутатки Миколаївської обласної ради Людмили Самчинської.

Нагадаємо, що 16 червня 2022 року депутати Южноукраїнської міської ради визнали незадовільною роботу мера Валерія Онуфрієнка та достроково припинили його повноваження.

Секретар міської ради, що тимчасово виконує обов'язки міського голови Олександр Акуленко, судячи з платіжних документів, отримує заробітну плату секретаря з серпня 2021 р. З того часу і до кінця довоєнного року він заробив 276 тис. 321 грн 36 коп. У середньому це становить 55 тис. 264 грн 27 коп. на місяць.

До нього секретарем ради був Микола Пелюх, який мав більш скромну зарплатню. З січня 2021 р. до звільнення у липні він заробив 254 тис. 952 грн, в середньому це становило 39 тис. 223 грн 38 коп. на місяць.

За 2022 рік загальна сума нарахувань секретаря ради Акуленка дорівнювала 702 тис. 48 грн 38 коп., тобто в середньому за місяць 58 тис. 504 грн, що на 3,2 тис. грн більше, ніж у 2021. Мінімальне нарахування було у червні - 29 тис. 535 грн 00 коп., максимальне – 145 тис. 277 грн 55 коп. у серпні.

У першому кварталі 2023 р. Олександру Акуленко нараховано 194 тис. 459 грн 28 коп. або в середньому по 64 тис. 813 грн 76 коп. за місяць. Даних за квітень, травень, червень – у ЮжкаNews.City немає.

Заробітна плата секретаря Южноукраїнської міської ради складається з окладу (це 12 000 грн), надбавок за ранг (500 грн) та за високі досягнення або виконання особливо важливої роботи (6250,00). Щодо грошових винагород: з червня 2022 р. депутати своїм рішенням встановили Акуленку преміювання на рівні 250% від посадового окладу, це 30 тис. грн. За фактом мінімальна щомісячна премія секретаря ради за відомий нам період була 9 000,00 (травень 2022 у зв’язку з лікарняним), максимальна - 32 400,00 (270% від окладу грудень 2021 р.).

Кожного грудня він отримував ще два види премій: до Дня місцевого самоврядування у розмірі окладу та «за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків»: 28 000,00 у 2021 р. і 49 549,50 у 2022 р. Крім того, щороку секретар ради брав матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, а саме: 39 935,49 (грудень 2021 р.), 49 400,34 (серпень 2022 р.), 49 751,68 (січень 2023 р.). Допомога на оздоровлення у розмірі 49 400,34 (серпень 2022 р.) нарахована йому один раз.

У 2022 р. Олександр Акуленко 15 днів був на лікарняному, у відпустці – 19 (2022 р.), 11 ( у 1 кварталі 2023 р.). У відрядження – не їздив.

Олексій Майборода

Перший заступник міського голови Олексій Майборода на посаді у 2021 році отримав нарахування більш, ніж на півмільйона, а саме 595 тис. 944 грн 59 коп. У середньому це 49 662,05 за місяць. У 2022 р. його доход збільшився до 717 тис. 213 грн 03 коп., або в середньому на 10 тис. щомісяця: до 59 767,75 грн. За перший квартал 2023 рроку Майборода заробив 133 тис. 794 грн 5 коп., або в середньому 44 598,08 грн на місяць.

Перший заступник має оклад 12 500 грн, надбавки: за ранг 500 грн, за високі досягнення – 6500 грн, щомісячну премію від 10% до 270% від окладу. Премія до Дня місцевого самоврядування – оклад. За сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків – 28 000 (грудень 2021 р.), 52 000 (грудень 2022 р.), тобто більше, ніж 4 оклади.

Також перший заступник двічі отримував матеріальну допомогу на оздоровлення: 42 947,33 (жовтень 2021 р.) та 45 150,43 (липень 2022 р.). Допомога на вирішення соціально-побутових питань 42 947,00 (жовтень 2021 р.) та 43 213,06 (липень 2022 р.).

Марія Дроздова

Марія Дроздова в якості заступниці міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради курує соціальну сферу. За 10 місяців 2021 р. її доход склав 524 тис. 326 грн. 28 коп., або в середньому щомісяця по 52 432,63. У 2022 р. пані Марії нараховано 698 тис. 506 грн 70 коп. В середньому це 58 208,89 грн за місяць. Заробітна плата у першому кварталі поточного року 184 тис. 366 грн 70 коп., в середньому – 61 455, 57 за місяць.

Заступниця міського голови має оклад 12 000 грн. та надбавки: за ранг (550 грн), за вислугу років (1255 - 1890 грн), за високі досягнення (близько 7 тис. грн). Кожного місяця отримує премію від 100% окладу до 250%. Щороку в грудні їй також надаються премії: «за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків»: 50 тис. – у 2022 р., 28 тис. – у 2021 р. та до Дня місцевого самоврядування (у розмірі окладу). Кожного року Марія Дроздова бере матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань: 41 892,97 грн (вересень 2021 р.), 46 640,78 грн (лютий 2022 р.), 51 450,08 (січень 2023 р.) та матеріальну допомогу на оздоровлення: 41 892,00 грн (вересень 2021 р.), 46 175,12 грн (липень 2022 р.).

Сергій Горностай

Сергій Горностай у крісло заступника міського голови пересів з депутатського місця. На посаді з березня 2021 р. Коли його кандидатуру затверджували на сесії міської ради, мер мотивував, що йому вкрай потрібен заступник, який буде займатися земельними питаннями.

За неповний 2021 рік пан Горностай заробив 488 тис. 124 грн 39 коп., або в середньому 48 812,44 грн за місяць. У 2022 р. статки заступника збільшилися до 660 тис. 761 грн 52 коп., або 55 005,95 грн за місяць. За перший квартал поточного року йому нараховано 173 тис. 108 грн 24 коп., або в середньому 57 702,75 грн за місяць.

Оклад заступника міського голови становить 12 000 грн. Є й надбавки: за ранг 500 грн, за високі досягнення (6250 грн) та щомісячна премія від 100% до 270% окладу. За сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків Сергій Горностай отримав 28 000 грн в 2021 р. та 40 000 грн в грудні 2022 р. Також кожного року йому виплачується премія до Дня місцевого самоврядування у розмірі окладу.

Допомога на вирішення соціально-побутових питань: 40 026,98 грн – жовтень 2021 р., 43 400, 33 грн – серпень 2022 р., 48 551, 36 грн – січень 2023 р. Матеріальна допомога на оздоровлення: 40 026,98 грн – жовтень 2021 р., 43 400, 33 грн – серпень 2022 р.

Раніше повідомлялося, що міський голова Первомайська отримує від 38 тисяч гривень на місяць «чистими» (до 48,5 без вирахування податків), а його заступникам виплатили по 27-34 тисячі гривень допомоги на вирішення соціально-побутових проблем.