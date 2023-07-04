У червні з ринку Росії вийшло 13 міжнародних компаній, включаючи Michelin Group - одного з найбільших світових виробників автомобільних покришок, німецьку компанію Bosch та американську хімічну корпорацію 3M.

Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

За словами аналітиків, на цей час 254 міжнародні компанії повністю припинили свою діяльність в Росії. Крім того, 1191 іноземний бізнес змінив свою позицію, закривши свої операції та виразивши намір покинути країну.

— Водночас 1352 (40,8% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 519 (15,7% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати, - йдеться у моніторингу.

За даними моніторингу, 254 міжнародних компаній, що повністю залишили ринок РФ, забезпечували щонайменше 417,5 тисяч робочих місць.

Експерти Інституту KSE зазначають, що до кінця червня 2023 року російський ринок покинули компанії з 35 країн і 39 галузей економіки, що є відповіддю на широкомасштабну агресію, розпочату РФ. Більшість з цих компаній мали свої штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії та Франції, і працювали у секторах автомобільного виробництва, енергетики, нафти та газу, електроніки, споживчих товарів та одягу, а також харчової промисловості та напоїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 40 західних банків не можуть покинути російський ринок на прийнятних умовах через указ президента РФ Володимира Путіна. Він передбачає, що на будь-які угоди про продаж чи купівлю банків потрібен дозвіл влади.