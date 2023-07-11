Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них добувне підприємства, акції банку та ТРЦ «Ocean Plaza».

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У власність нашої держави націоналізовано наступні активи представників олігархату країни-агресора:

ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);

ТРЦ «Ocean Plaza», орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США (Ротенберги).

88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (Гінер).

Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%),

АТ «Херсонобленерго» (99,9 %),

АТ «Чернівціобленерго» (96,8%),

АТ «Житомиробленерго» (95,5%),

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер);

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» володіє ще компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) та 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власники інших націоналізованих Україною активів — росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна планує навесні — влітку виставити на приватизацію Миколаївський глиноземний завод, який належав російському бізнесменові Олегу Дерипасці.