Фонд державного майна розпочинає масштабний продаж активів, конфіскованих у російських олігархів, які вели бізнес в Україні.
Як повідомляє ФДМУ, першою з молотка піде аграрна компанія «Інвестагро», власником якої раніше був підсанкційний російський мільярдер Михайло Шелков.
Відкриті торги відбудуться 10 серпня на платформі «Prozorro.Продажі» Стартова ціна лота складає 55 млн гривень. Гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн гривень.
— Дотримуємося обіцянок. Цей аукціон має стати символом прозорості та справедливості. Агресор має бути покараний. Колишні російські активи будуть працювати на відбудову України та розвиток її економіки, — підкреслив Голова ФДМУ Рустем Умєров.
Як відомо, 24 лютого 2023 року Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна вилучені активи Михайла Шелкова. Серед них 100% ТОВ «Інвестагро», 100% ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», 100% ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», 100% ТОВ «Тай-Мінералс» тощо.
Нагадаємо, у травні у США схвалили переказ на користь України конфіскованих у російського підприємця та олігарха Костянтина Малофєєва грошей. Йдеться про суму 5,4 мільйона доларів (майже 200 мільйонів гривень).
Також нещодавно повідомлялося, що з початку повномасштабної війни влада Італії заморозила російських активів на суму близько двох мільярдів євро.
До того ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань відновлення України в Лондоні розповів, що Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 мільярдів доларів заморожених на Заході російських активів.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Фонд державного майна розпочинає масштабний продаж активів, конфіскованих у російських олігархів, які вели бізнес в Україні.
Як повідомляє ФДМУ, першою з молотка піде аграрна компанія «Інвестагро», власником якої раніше був підсанкційний російський мільярдер Михайло Шелков.
Відкриті торги відбудуться 10 серпня на платформі «Prozorro.Продажі» Стартова ціна лота складає 55 млн гривень. Гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн гривень.
— Дотримуємося обіцянок. Цей аукціон має стати символом прозорості та справедливості. Агресор має бути покараний. Колишні російські активи будуть працювати на відбудову України та розвиток її економіки, — підкреслив Голова ФДМУ Рустем Умєров.
Як відомо, 24 лютого 2023 року Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна вилучені активи Михайла Шелкова. Серед них 100% ТОВ «Інвестагро», 100% ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», 100% ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», 100% ТОВ «Тай-Мінералс» тощо.
Нагадаємо, у травні у США схвалили переказ на користь України конфіскованих у російського підприємця та олігарха Костянтина Малофєєва грошей. Йдеться про суму 5,4 мільйона доларів (майже 200 мільйонів гривень).
Також нещодавно повідомлялося, що з початку повномасштабної війни влада Італії заморозила російських активів на суму близько двох мільярдів євро.
До того ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань відновлення України в Лондоні розповів, що Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 мільярдів доларів заморожених на Заході російських активів.