Фонд державного майна розпочинає масштабний продаж активів, конфіскованих у російських олігархів, які вели бізнес в Україні.

Як повідомляє ФДМУ, першою з молотка піде аграрна компанія «‎Інвестагро», власником якої раніше був підсанкційний російський мільярдер Михайло Шелков.

Відкриті торги відбудуться 10 серпня на платформі «‎Prozorro.Продажі» Стартова ціна лота складає 55 млн гривень. Гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн гривень.

— Дотримуємося обіцянок. Цей аукціон має стати символом прозорості та справедливості. Агресор має бути покараний. Колишні російські активи будуть працювати на відбудову України та розвиток її економіки, — підкреслив Голова ФДМУ Рустем Умєров.

Як відомо, 24 лютого 2023 року Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна вилучені активи Михайла Шелкова. Серед них 100% ТОВ «Інвестагро», 100% ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна»‎, 100% ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»‎, 100% ТОВ «Тай-Мінералс» тощо‎.

Нагадаємо, у травні у США схвалили переказ на користь України конфіскованих у російського підприємця та олігарха Костянтина Малофєєва грошей. Йдеться про суму 5,4 мільйона доларів (майже 200 мільйонів гривень).

Також нещодавно повідомлялося, що з початку повномасштабної війни влада Італії заморозила російських активів на суму близько двох мільярдів євро.

До того ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань відновлення України в Лондоні розповів, що Україна готує механізм, який дозволить конфіскувати до 500 мільярдів доларів заморожених на Заході російських активів.