Миколаївський департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції за місяць виявив завищення вартості закупівель, які проводили комунальні підприємства та виконавчі органи, на 8,4 мільйони гривень.

Про це в програмі на телеканалі «МАРТ» розповів заступник директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Віталій Ярошенко.

Він розповів, що зараз робота в цьому напрямку відновилась, працівники департаменту повернулись з-за кордону. За місяць було перевірено закупівлі по 287 зверненнях.

— В червні 2023 року будо 287 звернень від виконавчих органів та комунальних підприємств щодо фінансового контролю публічних закупівель. Із них по 17 зверненнях було виявлено і усунуто ймовірне завищення очікуваної вартості закупівель на 8,4 мільйони гривень, — зазначив він.

Нагадаємо, що на Миколаївщині аудитори забезпечили відшкодування порушень під час закупівель на суму 19 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало справу стосовно змови під час закупівель послуг програмного забезпечення для 11 лікарень Миколаївської та Херсонської області.

Раніше в Южноукраїнську уповноважений з питань проведення публічних закупівель завдав понад 268 тисяч гривень збитків місцевому бюджету внаслідок придбання генератора за завищеною ціною.